Wie lebt es sich in Bruchmühlbach-Miesau? Was läuft gut in der Gemeinde und wo gibt es Verbesserungsbedarf? Darüber möchte die RHEINPFALZ mit den Bürgern aller fünf Ortsteile ins Gespräch kommen und macht daher am Mittwoch, 25. September, von 10 bis 12 Uhr mit ihrem himmelblauen Pavillon auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Ortsteil Bruchmühlbach, Kaiserstraße 86, Station. Gabriele Schöfer, Dorothea Richter und Nils Klein von der Lauterer Lokalredaktion freuen sich über regen Besuch und interessante Gespräche. Wer verhindert ist, kann sein Anliegen, das Bruchmühlbach-Miesau betreffen sollte, auch per E-Mail unter redkai@rheinpfalz.de an die Redaktion schicken (bitte den Namen nicht vergessen). Über Ihre Themen und Anregungen werden wir berichten und bei Bedarf bei den zuständigen Behörden nachhaken.