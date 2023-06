Mit ihrer Aktion „Redaktion vor Ort“ macht die RHEINPFALZ am Freitag, 23. Juni, in Landstuhl Station. Von 10 bis 12 Uhr erwartet Sie ein Team der Redaktion am RHEINPFALZ-Stand, der auf dem Wochenmarkt vor der Stadthalle steht. Dort möchten wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Welche Ideen und Anregungen haben Sie für die Sickingenstadt? Möchten Sie Lob oder Kritik äußern, was stört und was freut Sie? Was brennt Ihnen auf den Nägeln? All das können Sie mit den Redakteurinnen Gabriele Schöfer und Sabrina Zeiter sowie mit Monika Klein und Malen Stempinski besprechen. Über die von Ihnen angesprochenen Themen werden wir berichten und gegebenenfalls bei den zuständigen Stellen nachhaken. Auf anregende Gespräche mit den Landstuhlern freut sich die RHEINPFALZ-Redaktion.