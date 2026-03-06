Das Eichwaldstadion soll durch einen multifunktionalen Kunststoffplatz ergänzt werden. Zudem sind die Erneuerung der Zufahrt zur Anlage sowie weitere Parkplätze vorgesehen.

Das hat der Schopper Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Bevor mit den Bauarbeiten begonnen wird, soll unter den Sporttreibenden in Schopp eine Bedarfsermittlung durchgeführt werden. Unter anderem soll dadurch ermittelt werden, welche Anforderungen Breiten- und Schulsport an einen Kunststoffplatz stellen. Dafür soll es unter anderem einen öffentlichen Workshop mit möglichen Nutzergruppen aus dem Dorf geben.

Wie Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz berichtet, hatte Schopp Mitte des vergangenen Jahres einen Zuschuss über das regionale Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ (LGRNZ) beantragt, um den gemeindeeigenen Bolzplatz am Eichwaldstadion zu sanieren und gleichzeitig als zusätzliches sportliches Angebot einen Kunststoffplatz zu errichten, auf dem verschiedene Sportarten ausgeübt werden können. Insgesamt geht es dabei um eine Fördersumme von rund 54.000 Euro. Der neue Kunststoffplatz einschließlich der dafür notwendigen Infrastruktur soll damit finanziert werden.

Beim Sportgespräch kann sich jeder einbringen

Das LGRNZ schreibt für die Bereitstellung der Fördermittel eine Bedarfsermittlung vor. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, diese vom Rheinland-Pfälzischen Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) mit Sitz in Trier durchführen zu lassen. Dafür fallen Kosten in Höhe von rund 6660 Euro an, die Schopp im laufenden Haushalt unabhängig vom LGRNZ-Zuschuss ausweist. Konkret sollen Mitarbeiter des ISE, das Sportvereine und Kommunen im Land bei der Sportstättenentwicklung berät, für die Ortsgemeinde eine Ist-Stand-Analyse des relevanten Bereichs am Eichwaldstadion, eine Bedarfsermittlung hinsichtlich der Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen und einen öffentlichen Workshop im Rahmen eines Sportgesprächs zur Sportentwicklungsplanung durchführen sowie einen Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen einschließlich einer Fördermittelübersicht erstellen. Auf dieser Grundlage will die Ortsgemeinde die weitere Vorgehensweise abstimmen.

Im Laufe der Diskussion über den neuen Kunststoffplatz wurde mehrfach der allgemein schlechte Zustand des Stadions beklagt. Die Sportanlage wurde Anfang der 1950er-Jahre am nordöstlichen Dorfrand von Schopp gebaut. Neben einem Fußballfeld mit Naturrasen sowie Einrichtungen für klassische leichtathletische Sportarten und einer 400 Meter langen Aschenbahn verfügt das Stadion als absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Westpfalz über eine 450 Meter lange Radrennbahn mit Steilkurven, die allerdings seit mehreren Jahren wegen ihres schlechten baulichen Zustands nicht mehr für reguläre Radsportwettbewerbe genutzt werden kann.