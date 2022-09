Am Sonntag, 20. November, werden die Bürger von Otterbach an die Wahlurne gerufen, um ein neues Gemeindeoberhaupt zu bestimmen. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Eine mögliche Stichwahl findet 14 Tage später statt.

Die Neuwahlen sind erforderlich, weil Ortsbürgermeister Stefan Kölbel zum 1. September seinen Rücktritt erklärt hat. Der SPD-Politiker, der seit 2019 im Amt war, machte berufliche Gründe für seinen Rücktritt geltend. Die Dreifachbelastung sei zu groß: Als selbstständiger Architekt und Inhaber einer Bauträgerfirma sei es ihm unmöglich, weiter auch noch im Ehrenamt einer 4000-Einwohner-Gemeinde mit mannigfaltigen Aufgaben vorzustehen – zumal der Ukrainekrieg, der Lieferschwierigkeiten, Materialengpässe und steigende Preise im Baugewerbe zur Folge hat, sein Berufsleben ungleich anstrengender als vor der Krise gemacht habe, so der 64-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Nun muss am 20. November also ein Nachfolger gewählt werden. Wie Verbandsbürgermeister Harald Westrich auf Anfrage mitteilte, wird in Otterbach die Suche nach Kandidaten wohl nicht allzu schwierig. Offiziell die Hand gehoben habe zwar noch niemand. „Aber so wie es im Moment aussieht, läuft es wohl auf zwei Bewerber hinaus“, sagte Westrich.