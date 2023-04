Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Jahren hat der Landkreis Kaiserslautern zu wenig Geld, um all die Aufgaben bezahlen zu können, die an ihn übertragen wurden. Die Ankündigung von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), dass das Land die Hälfte der so aufgelaufenen Überziehungskredite der klammen Kommunen übernehmen will, bezeichnet Landrat Ralf Leßmeister (CDU) denn auch als „ersten Schritt in die richtige Richtung“.

Hat ihn der unverhoffte Geldsegen aus Mainz so kurz vor Weihnachten überrascht? „Ja, und sicherlich nicht nur mich.“ Grundsätzlich sei diese Ankündigung