Die Idee ist gut, die Standortwahl schlecht: Ein Investor aus Bann möchte in Ramstein-Miesenbach eine Wohn- und Pflegeeinrichtung für Senioren und Menschen mit Behinderung errichten. Der Stadtrat hat gute Gründe, das abzulehnen.

„Ich tue mir schwer damit, das abzulehnen, aber auf dieser Fläche ist es schwierig.“ Werner Ropte, der für die CDU im Stadtrat sitzt, fasste zusammen, was wohl fast alle seine Kollegen dachten. Gegen eine Wohn- und Pflegeeinrichtung für Senioren, in der die Bewohner so lange wie möglich selbstständig in eigenen Wohnungen leben, sich aber jederzeit von einem Pflegedienst unterstützen lassen können, hatte niemand etwas einzuwenden. Zudem, da laut Investor die Wohneinheiten auch Alleinerziehenden mit behindertem Kind und alleinlebenden Menschen mit Behinderung unter 60 Jahren offenstehen sollen.

Ungeeigneter Standort

Ein solches Projekt jedoch ausgerechnet auf dem Gelände in Verlängerung der Straße „Zum Fuchsbau“ in Miesenbach ansiedeln zu wollen, das als Altlastenfläche ausgewiesen ist und über das elektrische Freileitungen laufen, hielten die Kommunalpolitiker nicht für sinnvoll. Die Verwaltung verwies auf den „besonders schutzbedürftigen Personenkreis“, der dort einziehen sollte. Dieser sei vor belastenden Einflüssen aus dem Boden oder durch die Stromtrasse zu bewahren. „Es ist einfach kein Baufeld“, stellte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) fest. Gerhard Koch von der FWG-Fraktion erkundigte sich, ob dieses Areal nahe des Seewoogs nicht ohnehin als Ausgleichsfläche für gefällte Bäume im Naherholungsgebiet vorgesehen war. Das sei zwar einmal im Gespräch gewesen, bestätigte Hechler. Die Stadt hätte die Fläche gerne gekauft und dann sich selbst überlassen, zum Zuge sei aber letztlich ein privater Käufer gekommen.

Thomas Layes (CDU) führte einen weiteren Kritikpunkt an: „Wir hätten es sehr begrüßt, wenn der Investor hier heute Rede und Antwort gestanden hätte.“ Da dies nicht der Fall war und Hechler einwarf, dass es kein Referenzobjekt des Investors gebe, das Rückschlüsse auf die Seriosität des Bauherren zulasse, habe er Bauchweh bei diesem Projekt. Der Rat lehnte es dann auch einstimmig, bei einer Enthaltung, ab, dass für das Gelände ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden soll.