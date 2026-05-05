Die Vermüllung rund um die Altkleidercontainer in Katzweiler ist ein Ärgernis. Daher sollen sie weg. Ganz so schnell geht es aber nicht.

Bereits Ende 2025 hatte der Gemeinderat Katzweiler beschlossen, dass kein Altkleidercontainer mehr im Ort aufgestellt werden sollte. Grund dafür war der Müll aller Art, der immer wieder rund um den Sammelbehälter abgestellt wurde. Daran hat sich auch jetzt, Monate nach dem Beschluss, nichts geändert. Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG) erläuterte nun aber im Rat, warum der Container noch steht: Der Vertrag laufe bis Ende des Jahres. Der Altkleidersammler werde also erst zum 31. Dezember 2026 abgebaut.