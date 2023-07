„Das ist keine Entschuldung mit Fingerschnippen“, sagte Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU) über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP). Angesichts der finanziellen Lage der Gemeinde sei sie aber alternativlos.

Bedacht werden müsse aber beim Beitritt zu dieser „Partnerschaft“, so der Ortschef, dass alle bisher laufenden Entschuldungsmöglichkeiten wegfielen. Zudem habe der anstehende Grundsatzbeschluss zur Folge, dass über 30 Jahre hinweg Verpflichtungen zu erfüllen seien. Ein großer Teil der Schulden, die von den Liquiditätskrediten her abzutragen seien, übernehme zwar das Land. Der Rest aber sei durch die Gemeindekasse zu tilgen. „Das müssen wir in Zukunft in den Haushaltsplänen darstellen“, erläuterte Jonas im Gemeinderat.

Alle Kommunen in Rheinland-Pfalz seien nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, ihre Schulden innerhalb von 30 Jahren abzutragen, sagte Manuel Steller, Chef der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Und das gelte unabhängig davon, ob sie der Partnerschaft zur Entschuldung beiträten oder nicht. Hochspeyer könne diesbezüglich also nur gewinnen. Klar müsse aber auch sein, dass es in Zukunft keine Genehmigung mehr für Minushaushalte geben werde. Kai Zimmermann, stellvertretender Leiter der Finanzabteilung, stellte die einzelnen Regularien des Entschuldungsprogramms vor. Am Ende betonte er, dass die exakten Zahlen für die Ortsgemeinde noch nicht feststünden.

„Wir haben keine Wahl“, sagte Walter Rung (CDU). Die neuen Regeln des Landes für das Erstellen der Haushalte funktionierten nach dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. „Da sehe ich eine Spirale auf uns zukommen“, ergänzte Rung, „dass wir die Realsteuern kontinuierlich erhöhen müssen.“ Das Schlimme dabei sei aber ganz konkret für den Rat, dass diese Erhöhungen den Bürgern der Gemeinde zur Last gelegt würden. Das Land als der eigentliche Verursacher der Steuerschraube halte sich geschickt im Hintergrund. Dieses Schwarze-Peter-Spiel um die Steuererhöhung müsste überhaupt nicht sein, „wenn das Land schon vor Jahren dafür gesorgt hätte, dass die Kommunen mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattet worden wären“. „Der jetzt zu fassende Grundsatzbeschluss ist eine historische Entscheidung“, meinte der CDU-Mann. Er binde die Gemeinde für die nächsten 30 Jahre in ein Netz strikter Verpflichtungen ein und werde die Bürger einiges Geld kosten. Der Rat fasste den Grundsatzbeschluss einstimmig.