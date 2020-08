Die Ideenschmiede Alte Welt kommt mit ihrem Alte-Welt-Spielewagen am Donnerstag, 13. August, und am Freitag, 14. August, jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr, in die Selberghalle in Rothselberg. Es werden Spiele und verschiedene Bastelmöglichkeiten, wie Filzen und Tonen angeboten.

Info

Während der Veranstaltungen müssen die gesetzlichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Es wird außerdem um das Mitbringen einer Mund -und Nasenbedeckung gebeten.