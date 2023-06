„Spundekees“, „Wildsaumah“, „Roschdische Ritter“ – worum es bei der Alte Welt Schlemmerwanderung geht, verrät nicht nur der Name, sondern auch diese Aufzählung eines kleinen Teils des kulinarischen Angebots. Am Sonntag können Wanderlustige und Fans der Gaumenfreuden wieder ihren Vorlieben frönen.

An verschiedenen Stationen können die Wanderer auf dem etwa 5,5 Kilometer langen Rundweg zwischen 10 und 18 Uhr nach Herzenslust schlemmen. Die zehnte Auflage der Alte Welt Schlemmerwanderung ist besonders auf die Vielzahl an amerikanischen Gästen ausgerichtet und wird vom Ministerium des Inneren und Sport unter dem Programm Welcome to Rheinland-Pfalz gefördert, teilt die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit. Eine Eröffnung wird es deshalb um 11 Uhr auf dem Holbornerhof mit der Oompah House Band geben.

Alles frisch zubereitet

Auf dem Rundwanderweg mit schönen Ausblicken sind acht Stationen aufgebaut, an denen ausschließlich Pfälzer „Alte Welt“-Spezialitäten zum Genießen vorbereitet werden. „Die Vielfalt der Landschaft zeigt sich auch in der Vielfalt der angebotenen Speisen, die überwiegend aus der Region stammen“ schreibt die Verbandsgemeinde in einer Pressemitteilung. Einen Teil des kulinarischen Angebots zählt sie auf pfälzisch auf: „Handkees met Musigg“, „Spundekees“, „Wildsaumah“, „Fläschplätzche und Gebreddelte“, „Gedriggelde un Roschdische Ritter“. Frisches Bier vom Fass und Wein werden auch angeboten. Die Speisekarte auf Deutsch, Pfälzisch und Englisch lasse keine Wünsche offen.

An jeder Verpflegungsstation gibt es besondere Attraktionen, wie die Wald- und Wildschule, einen Brennholzveredler, eine Kräuterwanderung oder das Bauernhofmuseum. In unmittelbarer Nähe liegt auch der Naturlehrpfad „Alte Welt“. Auf zehn Kilometern können Wanderer hier an vielen Informationstafeln und besonderen Einrichtungen zum Schutz der Natur und der Tiere einiges lernen und erleben. Die Sonnenuhr auf dem Reiserberg ist in die Wanderung integriert.

Info

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.otterbach-otterberg.de unter dem Punkt Veranstaltungen.