„Eindrucksvolle Aussichten über die sanften Hügel des Nordpfälzer Berglands“, damit wirbt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, für die nach zwei Jahren Zwangspause wieder auferstandene „Alte-Welt-Schlemmerwanderung“. Am Sonntag steigt der Wanderspaß mit kulinarischen Genüssen von 10 bis 18 Uhr.

Die knapp sechs Kilometer lange Schlemmertour verläuft größtenteils auf dem Naturlehrpfad „Alte Welt“ bei Niederkirchen. Viele ehrenamtliche Helfer aus Heimkirchen, Niederkirchen, Morbach und Wörsbach stehen bereit, um die Gäste zu verwöhnen. Damit das Schlemmen neben der wunderschönen Landschaft nicht zu kurz kommt, gibt es an neun Stationen Pfälzer Gerichte und kulinarische Überraschungen.

Abstecher zur Sonnenuhr

Das Bauernhofmuseum der Familie Pfleger auf dem Holbornerhof hat seine Tore geöffnet. Die Entwicklung der bäuerlichen Kultur wird hier durch Ausstellungsstücke erlebbar gemacht. Neben einer Hüpfburg für die Kleinen stehen an Besonderheiten künstlerische Motorsägearbeiten, ein Leierkastenmann und Jagdhornbläser auf dem Programm. Liköre, frisches Bier vom Fass sowie Angebote für Weinkenner gibt es ebenfalls. Bekanntschaft mit der heimischen Natur und der Anwendung altbewährter Heilpflanzen ermöglicht Cäcilia Brendieck-Worm. Jeweils um 11 und 14 Uhr startet sie an Station 2, „Am Heiligenmoscheler Berg“, zu einer 45-minütigen Kräuterexkursion. Zum ersten Mal steht ein 900 Meter langer Abstecher zur Sonnenuhr auf dem Reiserberg auf dem Programm. Wer sich nach der Wanderung mit einem von vielen kulinarischen Schlemmereien gut gefüllten Magen ausruhen möchte, auf den wartet an Station 4, „Auf dem Blauel“, eine sechs Meter lange Wellenliege mit einer tollen Aussicht.

Nähere Informationen zur Schlemmerwanderung gibt es auf der Homepage: www.gemeinde-niederkirchen.de/alte-welt-schlemmerwanderung-2022