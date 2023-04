Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es gibt einige in unserem Club, die fahren ihr ,Schätzchen’ nur bei Sonnenschein aus der Garage. Für mich ist das an erster Stelle ein Nutzfahrzeug, das manchmal richtig hart hergenommen wird – an zweiter Stelle eine ziemlich große und zeitaufwendige Spinnerei“, lacht Peter Cornelius.

Der Stelzenberger ist Besitzer eines Unimogs vom Typ 406, Baujahr 1973. Das Fahrzeug, das im kommenden Jahr ein halbes Jahrhundert alt wird, ist im Dorf trotz seiner dezenten mattgrünen