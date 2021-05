Zwischen den alten Bahnschienen wachsen mannshohe Bäume. Ein alter Tunnel und zwei hohe Brücken mitten im Wald: Seit Jahrzehnten liegt dieser Steckenabschnitt der Eistalbahn zwischen Enkenbach und dem Haltepunkt Eiswoog im Dornröschenschlaf. Er fasziniert nicht nur Eisenbahnfreunde und Fans von verlassenen Orten. Doch hätte sie auch touristisches Potenzial als Radweg? Oder würde sich sogar eine Reaktivierung lohnen?

Mit einem Beschluss des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) kommt Bewegung in die Sache. Dieser hat kürzlich entschieden, dass er eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen will, um zu prüfen, ob es sich lohnt, die seit Ende 1988 stillgelegte Verbindung zwischen Enkenbach und Ramsen, was im benachbarten Donnersbergkreis liegt, wiederherzustellen. Wann damit begonnen wird und demzufolge auch mit einer Kostenschätzung gerechnet werden kann, dafür gibt es laut ZSPNV Süd allerdings noch keine Zeitschiene.

Letztmals war 2003 eine solche Untersuchung angestellt worden. Mit auf rund 8,3 Millionen Euro veranschlagten Kosten wurde das Projekt dann aber als zu teuer verworfen. Vor Herausforderungen stellen die Planer damals wie heute dabei vor allem die drei großen Bauwerke, die auf dem Streckenabschnitt liegen und die 1932 in Betrieb genommen wurden: Der 483 Meter lange Stempelkopftunnel und das Dreibrunnertalviadukt, eine 176 Meter lange und eine bis zu 28 Meter hohe Bogenbrücke aus Beton. Dazu kommt noch das Eistalviadukt. Die 37,5 Meter hohe und rund 250 Meter lange Stahlkonstruktion, die die Landstraße 395 am Eiswoog zwischen Ramsen und Enkenbach-Alsenborn überspannt, gilt als längste Eisenbahnbrücke der Pfalz.

Würde die Bahnlinie überhaupt genutzt?

Ob überhaupt Bedarf für die Bahnstrecke da ist, könne er nicht beurteilen, so Jürgen Wenzel, Ortsbürgermeister von Enkenbach-Alsenborn (CDU). Schließlich gebe es ja mit der Buslinie 457 eine gute Anbindung von Enkenbach nach Ramsen. „Der Bus hat mehr Haltepunkte als die Bahn, das ist für die Nutzer vermutlich bequemer. Zudem ist das Alsenborner Bahnhofsgebäude am Sonnenhof, so denn es wieder in Betrieb genommen würde, ein bisschen abgelegen“ gibt der Ortschef zu bedenken.

Neben einer möglichen Reaktivierung, die in der Vergangenheit immer mal wieder Thema war, gab es auch Überlegungen, die Bahntrasse touristisch zu nutzen. „Wir hatten das Projekt vor 13 Jahren fast fertig, dann ist die Ortsgemeinde Ramsen abgesprungen“, berichtet Wenzel von früheren Plänen. Auf der Trasse sei ein vier Meter breiter Weg geplant gewesen, auf dem eine kleine Bahn auf Rädern, vom Bahnhof Enkenbach nach Ramsen hätte fahren sollen. In einem eigenen Abteil hätten die Besucher ihre Räder transportieren können. Sie hätten dann an den verschiedenen Haltepunkten unterwegs aussteigen und radeln können, beschreibt der Ortschef die Ideen von damals. Doch daraus wurde nichts.

Idee, die Trasse als Radweg zu nutzen

Armin Obenauer, der ehemalige Ortsbürgermeister von Neuhemsbach (CDU) ist passionierter Radfahrer und verfolgt schon länger die Idee, die alte Bahntrasse als Radweg zu nutzen. Der 900. Geburtstag von Kaiser Barbarossa im nächsten Jahr sei eine gute Gelegenheit zur Umsetzung, findet er. Er selbst habe in seiner Amtszeit schon Versuche unternommen, sagt Obenauer. „Wir haben hier den Pfälzerwald und den vermarkten wir nicht“, meint der 66-Jährige. Der Radweg an den Eiswoog wäre eine gute Möglichkeit, den Donnersbergkreis und den Landkreis Kaiserslautern miteinander zu verbinden und die touristischen Angebote miteinander zu vernetzen. „Man kommt zwar auch über den Barbarossa-Radweg an den Eiswoog, aber der ist schlecht“, kritisiert Obenauer, dass dieser mit vielen Serpentinen zu steil und mit seinem Schotterbelag für Radler nicht geeignet sei. Der Alsenborner Friedhof könne ein guter Ausgangspunkt für den Radweg sein. Von dort gelangt man über einen Waldweg an die alte Trasse, die mit einer Brücke vor dem Billesweiher von der L395 gequert wird. In der Nähe steht, alt und halb verfallen, der Betriebsbahnhof Stempelkopf. Von dort geht es weiter auf der Schienentrasse Richtung Eiswoog.

„Tunnel ist noch gut in Schuss“

„Der Stempelkopftunnel ist noch ganz gut in Schuss und es wäre ein besonderer Höhepunkt für die Besucher, wenn sie dort hindurchfahren“, glaubt der rüstige Senior, dass die Sanierung des alten Bauwerks, das zur Hälfte im Landkreis Kaiserslautern liegt, finanziell machbar wäre. Die beiden Brücken würde er allerdings nicht in die Routen einbeziehen, sondern die Strecke an diesen Stellen von der Bahntrasse hinunter auf bereits vorhandenen Wanderwegen Richtung Eiswoog weiterführen. „Wir sollten zweigleisig fahren“, sagt Obenauer mit Blick auf die Machbarkeitsstudie des ZSPNV. „Wenn es nach drei Jahren heißt, dass die Reaktivierung nicht möglich ist, sollten wir Pläne für einen Radweg haben“, findet der Radsportbegeisterte.

Und wie aufgeschlossen wäre die Gemeinde gegenüber solchen Plänen? „Einen Radweg finde ich touristisch gesehen, nach wie vor hochinteressant“, sagt Ortsbürgermeister Wenzel. Mit den vielen Ausstiegsmöglichkeiten an der Strecke ergäben sich vielfältige Möglichkeiten für Radler, sich ganz unterschiedliche kürzere und längere Touren zusammenzustellen. Der Ortschef bekennt aber auch, dass die Umsetzung eines solchen Projekts nach der Fusion mit der Verbandsgemeinde Hochspeyer finanziell derzeit viel schwieriger wäre, als noch vor 13 Jahren.

Zur Sache:

Der Personenverkehr auf der Bahnstrecke von Grünstadt nach Enkenbach wurde 1976 eingestellt, 1988 wurde der Abschnitt westlich von Eisenberg komplett stillgelegt. Schon bald danach konkretisierten sich jedoch Pläne, zumindest den damals noch im Güterverkehr betriebenen Abschnitt zwischen Grünstadt und Eisenberg wieder für den Personenverkehr zu nutzen. Im Mai 1994 wurde die Strecke von Grünstadt nach Eisenberg als deutschlandweit erste reaktiviert und in den damals ganz neuen Rheinland-Pfalz-Takt integriert.

Ein Jahr später, im Mai 1995, wurde auch das Stück von Eisenberg nach Ramsen wieder in Betrieb genommen. Ramsen ist seitdem die kleinste Gemeinde, in der eine Rheinland-Pfalz-Takt-Linie endet. Im August 2001 wurde dann schließlich auch der Abschnitt von Ramsen zum Eiswoog für einen Ausflugsverkehr reaktiviert – allerdings erwies sich eine ursprünglich geplante Wiederinbetriebnahme der Eiswoog-Brücke als zu kostspielig. Stattdessen wurde östlich der Brücke ein neuer Haltepunkt gebaut und von dort ein Fußweg zur Brücke angelegt.