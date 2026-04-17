Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach, Lothar Junker, wird an diesem Freitag 85 Jahre alt.

Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach, Lothar Junker, wird an diesem Freitag 85 Jahre alt. Der Sozialdemokrat stand von 1983 bis 2002 an der Spitze der Gebietskörperschaft, die zwischenzeitlich mit dem benachbarten Otterberg zusammengelegt wurde.

Mit nur einer Stimme Vorsprung wählte ihn der Otterbacher Verbandsgemeinderat zum Nachfolger seines damals seit zwölf Jahren amtierenden CDU-Mitbewerbers Friedel Heil. Die Bildung und Etablierung der Kommunalverbände war zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen, so dass Lothar Junker sein Augenmerk vorrangig auf den Ausbau der Infrastruktur richtete.

„Das Wichtigste war eigentlich das, was man nicht auf den ersten Blick sehen konnte“, sagt er heute. Da er sich als studierter Tiefbauingenieur auf die Wasserwirtschaft spezialisiert hatte, brachte er die Trinkwasserversorgung und das Kanalnetz in der gesamten Verbandsgemeinde auf Vordermann.

Unter seiner Ägide wurden die Schulgebäude erweitert und neu ausgestattet, der Brandschutz modernisiert, das Otterbacher Verwaltungsgebäude aufgestockt und um den Touristik-Pavillon ergänzt.

Auch unterstützte Junker – selbst Vater von vier Kindern – die Einführung einer gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule in Otterberg. Die Bemühungen um eine Fusion der beiden Verbandsgemeinden wurden erst nach seiner Amtszeit wiederaufgenommen.

Nach einer Wiederwahl verzichtete Junker auf eine dritte Periode am Schreibtisch des Bürgermeisters. Zur Jahreswende 2001/02 trat er in den Ruhestand. Doch immer noch wirkt Lothar Junker – äußerlich kaum verändert - im RHEINPFALZ-Gespräch so aufgeräumt und verschmitzt wie eh und je. Er spricht wie damals mit leiser Stimme, flicht kleine Anekdoten ein, kann aufmerksam zuhören.

Aus seinen Augen blitzt der Schalk, obwohl ihm der Verlust seiner im Vorjahr nach langem Leiden verstorbenen Frau sichtlich zusetzt. Fast sechs Jahrzehnte war er mit der pensionierten Lehrerin Inge verheiratet und kümmerte sich schließlich ebenso liebe- wie hingebungsvoll um ihre Pflege in der gemeinsamen Wohnung. Er ist sechsfacher Großvater und hat zwei Urenkel.

Lothar Junker stammt aus Steinwenden-Weltersbach, setzte zunächst die Familientradition fort und absolvierte eine Lehre als Maler. Nach der Meisterprüfung begann er ein Ingenieurstudium und trat 1966 in den Dienst der Lauterer Stadtverwaltung. Parallel zu dieser beruflichen Tätigkeit besuchte er die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, wo der graduierte Ingenieur zudem das Verwaltungs-Diplom erwarb.

An jeden dieser drei Berufe wird der Besucher im Hause Junker in Katzweiler erinnert. An der Wand hängen eigene und väterliche Landschaftsimpressionen, im Treppenhaus manuell, aber mit der Akkuratesse eines Computers gefertigte Technik-Zeichnungen. Dutzende Fotos zeugen außerdem vom Familiensinn des Hobbygärtners, der dem Gast eine hausgemachte Obsttorte serviert.

„Bäddemche“ heißt das auf Pfälzisch – und sogleich wendet sich unsere Unterhaltung der hiesigen Mundart zu. Genau das macht so viel Spaß an Begegnungen mit diesem gescheiten, bei aller Humorigkeit keinesfalls albernen Polit-Pensionärs.