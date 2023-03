Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der frühere Ortsbürgermeister Horst Hager wird am Freitag zu Grabe getragen. Der FWG-Politiker war am 13. Dezember im Alter von 85 Jahren gestorben. Er stand fast ein Vierteljahrhundert an der Spitze der 1100-Einwohner-Gemeinde am Rand des Pfälzerwalds.

Als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister amtierte der gebürtige Lauterer von 1981 bis 2004. In diese Zeit fallen der Anschluss ans Erdgasnetz, der Neu- und Ausbau von Ortsstraßen und Feldwegen,