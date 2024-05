In Enkenbach-Alsenborn haben sich am Wochenende Bürger erstmals auf „Krautschau“ gemacht. Was sich dahinter verbirgt und was sie alles entdeckt haben.

Was hat das Kahle Bruchkraut mit dem Klima zu tun und welche Geheimwaffe verbirgt sich hinter dem Schöllkraut? Obwohl sie überall präsent sind, führen sie doch ein Leben im Verborgenen