Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1150 Jahre und noch putzmunter: Alsenborn feiert Geburtstag und alle machen mit. Wie viel Leben im Ort steckt, wurde besonders am Sonntag bei einem großen Festumzug deutlich.

An Fußballweltmeister Fritz Walter, den knapp verpassten Aufstieg in die Bundesliga und an Zirkusleute, all das, wofür Alsenborn heute bekannt ist, daran dachte vor 1150 Jahren bestimmt noch niemand.