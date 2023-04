Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manche Gräber kosten bald mehr als doppelt so viel, manche fast viermal so viel: Der Gemeinderat Lambsborn hat am Mittwoch die Friedhofsgebühren teils deutlich erhöht.

Kostendeckend sollen in Zukunft die Friedhofsgebühren in Lambsborn sein. Die Kommunalaufsicht hatte bereits in den vergangenen Jahren Lambsborn immer wieder dazu angehalten, die Gebühren zu