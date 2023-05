Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das läuft absolut positiv und im Zeitplan“ meint Richard Lutz, der Leiter des Kaiserslauterer Landesbetriebs Mobilität, über den Ausbau der Ortsdurchfahrt von Sulzbachtal. Seit Mai werden die Kreisstraße 22 und die Gehwege im Ortsteil Untersulzbach in mehreren Etappen komplett erneuert.

Ausgebaut wird auf einer Länge von rund 560 Metern und in vier Abschnitten. Los ging es am Ortsausgang in Richtung Obersulzbach und auf einer Länge von etwa 260 Metern. „Da