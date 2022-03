Die Ortschaften in der Verbandsgemeinde Landstuhl behalten ihre Feuerwehren. Dies sieht der vom Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossene, neue Feuerwehrbestands- und Bedarfsplan vor.

Der Plan, der die Jahre 2022 bis 2030 umfasst, wurde von der Verwaltung und der Wehrleitung aufgestellt. Zweck ist, den Bestand und den Bedarf an Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen für den örtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zu erhalten. Wie Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU) im Nachgang zur Sitzung mitteilte, lobten alle Fraktionen im Rat sowie die Verwaltung das große Engagement der Freiwilligen Feuerwehr. Unter anderem wurde dabei die umfangreiche Jugend- und Bambiniearbeit herausgehoben. Degenhardt betont, dass es sich in der Verbandsgemeinde Landstuhl bezüglich der Feuerwehr anders verhalte, als in den übrigen Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern.

Denn hier gibt es insgesamt zwölf Wehreinheiten. Jede Ortsgemeinde habe noch ihre Feuerwehr. Dies verursache allerdings auch höhere Kosten, als für weniger Stützpunkte anfallen würden. Dennoch halte es der Rat für sinnvoll, an allen Wehreinheiten festzuhalten.