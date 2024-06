Alexander Ulrich ist zum Fraktionsvorsitzenden des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) im Kreistag gewählt worden. Der Reichenbach-Steegener zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit „mit allen demokratischen Parteien“.

„Wir sind noch immer sehr überrascht, dass unsere sehr junge Partei mit über sieben Prozent in den Kreistag gewählt wurde“, so Ulrich, der gemeinsam mit Eike Heinicke und Andreas Buck die dreiköpfige Kreistagsfraktion bildet. Offensichtlich gebe es auch in der Region „eine große politische Lücke“, die von keiner anderen Partei ausgefüllt werde. „Das ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, auf diesem Weg weiterzugehen.“

Die „Mutter aller Probleme“ im Landkreis sei die desolate Finanzausstattung, die von der SPD geführten Landesregierung zu verantworten sei. „In keinem anderen Bundesland geht es den Kommunen finanziell so schlecht“, findet Ulrich und sieht darin einen Grund für das Erstarken der AfD bei der Wahl. Die Westpfalz werde von der Landesregierung vernachlässigt. Daher sei das BSW bereit, mit all jenen Kreistagsfraktionen enger zusammenzuarbeiten, die in puncto Finanzen „den Druck auf die Landesregierung maximal erhöhen wollen“.