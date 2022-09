Die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau haben ihrem altbekannten Motto „Retten – Löschen – Bergen- Schützen“ ein weiteres hinzugefügt. Ab Samstag heißt es für Freunde und Unterstützer der Feuerwehr auch noch „Kaufen – Sammeln – Kleben – Tauschen“.

Wer kennt sie nicht, die berühmten Stickeralben mit dem Konterfei der Fußballspieler, die zuverlässig zu jeder Europameisterschaft und Weltmeisterschaft neu aufgelegt werden? Was mit bekannten Fußballgrößen geht, sollte doch auch mit seinen direkten Nachbarn, den Alltagshelden der Freiwilligen Feuerwehr funktionieren, dachte sich der Edeka-Markt in Miesau. Also tat sich der Markt mit der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau samt Lambsborn und Martinshöhe zusammen. Die Wehreinheiten nahmen die Idee begeistert an, berichtet Benedikt Glas, zuständig für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mit Hilfe einer auf Stickeralben spezialisierten Firma aus Berlin wurde die Stickeralbum-Idee schließlich umgesetzt.

Album mit 500 Bildern

Entstanden ist ein hochwertiges Album, das mit insgesamt 500 zu sammelnden und einzuklebenden Bildern einen tollen Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr gewährt und bestimmt auch für die Feuerwehrmänner und -frauen eine schöne Erinnerung darstellt, meint Glas. Aktive, Jugendliche und die Alterskameraden haben hierfür gerne „ihren Kopf“ hingehalten. Ab kommenden Samstag können das Sammelalbum mit zwölf Bildern (für fünf Euro) sowie die Sticker im Fünferpack für einen Euro im Edeka-Markt Preß in Miesau erworben werden. Die Erlöse jedes verkauften Albums und Fünferpacks gehen an die Feuerwehrvereine.

Die ganze Aktion läuft bis zum 19. November. Doch auch darüber hinaus lassen sich immer noch Sticker erwerben. Und falls doch mal das ein oder andere Bildchen doppelt sein sollte, werden Anfang Oktober und November Tauschbörsen angeboten. Wo und wann diese stattfinden, wird unter anderem auf den Social-Media-Kanälen der Feuerwehr bekannt gegeben, sagt Glas.

Im Internet sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ohnehin recht agil. Außer auf der klassischen Website www.ff-bruchmuehlbach-miesau.de sind die Freiwilligen Feuerwehrleute von Bruchmühlbach-Miesau besonders aktiv auf Facebook. Aber auch auf Instagram, YouTube und TikTok erfährt man in kleinen Videos viel über den Alltag der Freiwilligen Feuerwehr.

Info

Zum öffentlichen Verkaufsstart am Samstag, 10. September, steht die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka Preß, Böswiesenstraße 2a, in Miesau.