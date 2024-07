Der Ortsgemeinderat Reichenbach-Steegen hat in seiner konstituierenden Sitzung bereits erste Beschlüsse mit Blick auf die „Neue Dorfmitte Albersbach“ gefasst. Dass es so schnell gehen musste, hat einen guten Grund.

Die im Juni gewählte Ortsbürgermeisterin Kathrin Wolf (Wählergruppe Wolf, WGW) berichtete in der Sitzung, dass der Heimatverein Albersbach die Idee hatte, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Hierfür müsste die Gemeinde ein derzeit unbebautes Grundstück in der Mitte des Ortsteils Albersbach kaufen und dem Verein zur Verfügung stellen.

Der Verein stellte das Projekt in einer Präsentation vor. Gegenüber der Einmündung des Höllwegs in die Albersbacher Straße soll ein erholsamer Park entstehen. „Die Idee ist, dass die Ortsgemeinde Eigentümer des Grundstücks wird und der Heimatverein in Eigenleistung und mit Hilfe entsprechender Fördermittel und Spenden seine Projektidee verwirklicht. Der Heimatverein würde sich alleinig um die Pflege und Instandhaltung des Platzes kümmern, so wie er das auch schon seit Jahren mit dem Spielplatz und dem Kleinspielfeld (vom Verein selbst angelegt und bezahlt) tut“, schreibt der Verein.

„Die Anträge müssen bis zum 1. August gestellt sein“, sagte Wolf mit Blick auf den bestehenden Zeitdruck – ansonsten müsse ein Jahr gewartet werden, bis ein weiterer Förderantrag gestellt werden könnte. Das Gremium beschloss, den Antrag auf Fördermittel für das Projekt „Neue Dorfmitte Albersbach“ zu stellen.

Beigeordnete gewählt

Seit der Kommunalwahl im Juni hat sich die politische Landschaft in der Gemeinde verändert. Mit WGW-Kandidatin Kathrin Wolf wurde erstmals ein politischer Neuling Ortsbürgermeisterin. Die neu gegründete WGW-Wählergruppe erhielt neun der 16 Sitze im Gemeinderat und damit die absolute Mehrheit. Drei Vertreter stellt die FWG, drei die Wählergruppe „Unser Ort“ und einen die CDU.

Zum Ersten Beigeordneten wählte das Gremium Andreas Wolf (Wählergruppe Wolf) mit 13 Ja- und drei Nein-Stimmen. Dirk Gibs, ebenfalls WGW, wurde mit zwölf Ja- und vier Nein-Stimmen weiterer Beigeordneter. Um den Posten eines weiteren Beigeordneten gab es eine Kampfabstimmung zwischen WGW-Kandidat Michael Mersinger und Günter Albrecht (FWG). Mersinger, der den Einzug ins Gremium im Juni verpasst hatte, wurde mit acht Ja- und sieben Neinstimmen (eine ungültig) gewählt.