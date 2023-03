Das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz widmet sich am Sonntag, 26. März, 11 bis 16 Uhr, dem wichtigsten Lebensmittel: Trinkwasser. Bei einem Aktionstag werden unter anderem Experimente gemacht und Wasserproben analysiert.

„Grundwasserökologe und Quellenexperte Holger Schindler spricht über die Einzigartigkeit unseres Wassers und die damit verbundenen Naturschutzaspekte in Zeiten des Klimawandels“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses der Nachhaltigkeit (HdN). Von 11 bis 14 Uhr wird sein mitgebrachter „Quelltierzoo“ zu sehen sein. Über ein Binokular können die kleinen, unscheinbaren Lebewesen beobachtet werden – so wird eine verborgene Welt sichtbar. Eine kurze Filmsequenz berichtet über das Leben in der Quelle und bringt Erstaunliches zum Vorschein. „Ich kann alles zeigen, was in einer Quelle Rang und Namen hat“, verspricht Schindler. Es spreche einiges dafür, dass auch Quellen im Pfälzerwald aufgrund des Klimawandels in Schieflage geraten sind. Kritisch sei vor allem die Zunahme längerer Hitze- und Trockenperioden im Sommer verbunden mit höherer Verdunstung, gleichzeitig mehr Starkniederschlägen und damit geringerer Grundwasserneubildung. Gerade bei kleineren Grundwasservorkommen, wie sie typisch für den Pfälzerwald sind, könne dies zu Wassermangel führen. Ein weiteres Problem sei die Erwärmung des Grundwassers. Grundwassertiere sind auf niedrige Temperaturen angewiesen, die nur geringfügig schwanken dürfen.

Mitgebrachtes Wasser testen

Ab 14 Uhr wird experimentiert. Ein Impulsvortrag beschäftigt sich mit Wasser und seinen „inneren Werten“. Ein Fokus liegt dabei auf dem Pfälzerwald. Danach kann selbst getestet und analysiert werden. Die Besucher können ihre eigenen Wasserproben mitbringen. In einer kleinen Flasche oder einem Gefäß kann ein Test Aufschluss über die Wasserqualität geben. Bei der Analyse spielen verschiedene Parameter eine Rolle, wie der pH-Wert oder der Calcium- und Chloridgehalt.

Für die Kleinen gibt es Erklärvideos und Geschichten rund ums Wasser. Dabei werden unter anderem dessen Aggregatzustände genauer unter die Lupe genommen.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet im Zusammenhang mit dem Tag des Wassers statt, der weltweit am 22. März begangen wird.