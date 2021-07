„Auf die Straße! Auf nach Ramstein!“ lautet der Aufruf der Aktivisten von Stopp Air Base Ramstein. Seit Sonntag, 4. Juli, gibt es die ganze Woche über bis Sonntag, 11. Juli, ein Programm verschiedener Aktionen unter dem Motto „Wir sind wieder da!“.

Ausgangspunkt aller Aktionen der Protestwoche ist ein Friedenscamp, das über den gesamten Zeitraum bestehen soll. Dort soll etwa eine Friedenswerkstatt organisiert werden, die verschiedene Möglichkeiten bieten wird, an Workshops teilzunehmen. Außerdem wird es auch wieder ein Kulturprogramm mit viel Live-Musik geben.

Zu einem internationalen Anti-Militärbasen-Kongress laden die Veranstalter für Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Juli, ein. Das Format wird zum fünften Mal aufgelegt und im Zentrum der Diskussionen sollen diesmal die Militärbasen in Afrika und Asien stehen. Entwickelt werden sollen Alternativen zur Kriegspolitik, es können weitere Friedensaktionen besprochen werden. Außerdem soll der Kongress die Möglichkeit bieten, sich weiter untereinander zu vernetzen.

Zum Abschluss dieser Veranstaltung werden am Freitag, 9. Juli, abends unter anderem Florian Pfaff, ehemaliger Major der Bundeswehr, und Alexander Neu, Mitglied des Bundestages und Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss, zu friedenspolitischen Themen referieren.

Am Ende Fahrradsternfahrt geplant

Eine Fahrradsternfahrt findet am Samstag, 10. Juli, statt. Startpunkte sind ab 11 Uhr die Städte Kaiserslautern, Kusel, Pirmasens und Homburg. Von dort aus werden die Teilnehmer zur US-Militärbase Ramstein und einmal rund um die Base herum fahren. „Wir radeln für eine Welt, die von Krieg und Drohnen nichts mehr hält!“ lautet der Slogan dazu, der den Vorwurf der Aktivisten aufgreift, dass die Air Base Drehscheibe für „völkerrechtswidrige Kriege und Koordinierungsstelle für illegale Drohneneinsätze“ sei.

Information

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ramstein-kampagne.eu. Fragen gehen an Pascal Luig, per E-Mail an info@ramstein-kampagne.eu oder unter Telefon 0177/7872145.