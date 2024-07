Ein Sandkorn im Getriebe der Zeitgeschichte, eine Ewigkeit für die Region – eine Institution steht vor dem Aus: Einen Tag nach seinem 50. Jubiläum haben die Mitglieder des Akkordeon-Clubs Ramstein-Miesenbach der Auflösung des Vereins im nächsten Jahr zugestimmt. Auch die eifrigsten Mitstreiter konnten die Abwärtsspirale nicht aufhalten.

Von Vincenz Baqué 1974 gegründet, kämpfte der Verein zuletzt gegen Überalterung und fehlenden Nachwuchs in seinen Reihen. „Die meisten Aktiven und Vorstandsmitglieder sind über 70 Jahre alt. Sie erlebten eine glanzvolle, von Erfolg geprägte Zeit“, hält Vorstand Horst Cherdron fest. Fehlende Galionsfiguren wie Vincenz Baqué und Klaus Kronibus, der Gründer des Alsenborner Akkordeonorchesters, die bis zu ihrem Tod die Begeisterung für das Instrument aufrecht hielten, taten ihr Übriges zum Niedergang.

40 Spielerinnen und Spieler zählte das Orchester zu Beginn. 34 Jahre dirigierte Baqué die Gruppe, 20 Jahre stand er dem Club als Vorstand vor. Männer wie Manfred Disque und Horst Cherdron (Vorstand von 1998 bis heute) hielten den Verein danach am Leben. „Unsere Kinder spielten im Orchester. Wir waren Vereinsmeier – Manfred beim Unterhaltungsverein, ich beim FV Olympia – und Vereinsarbeit gewohnt. Wir wurden von Vincenz gefragt und blieben aus diesem Grund dabei“, sagt Cherdron. Mit dem Akkordeonisten und Musiklehrer Waldemar Waßmann fanden beide auch einen geeigneten Nachfolger für Baqué.

Emotionaler Abschied

Emotional verlief das 50. Jubiläum, die letzte Veranstaltung des Clubs, mit 38 erschienenen Mitgliedern. „Es war eine Feier im kleinen Rahmen. Als Gäste kamen Gisela Pfaff für die Stadt, Walter Altherr für den Landkreis, Gabriele Guthöhrlein-Bethke für den Deutschen Harmonika-Verband und Andrea Vicinus für den Kreismusikverband Westpfalz“, berichtet Cherdron. Geehrt wurden alle aktiven Spielerinnen und Spieler wie auch der Verein selbst. Urkunden erhielten die passiven Mitglieder. Sabine Kopp, Horst Cherdron, Manfred Disque und Waldemar Waßmann wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, Waldemar Waßmann zum Ehrendirigenten und Horst Cherdron zum Ehrenvorsitzenden. Mit Liedern und einer Zugabe aus dem bestehenden Repertoire verabschiedete sich unter großem Beifall das Orchester.

Wehmut und Traurigkeit schwingen mit vor allem bei denen, die ununterbrochen dabei waren. „Alle Konzerte waren ein Erlebnis und allemal einen Besuch wert. Grillfeste und Sommerfeste waren ebenso beliebt wie stilvolle Weihnachtsfeiern. Ausflugs- und Konzertreisen führten uns an die schönsten Orte Europas und waren immer ausgebucht“, zählt der Vorsitzende Höhepunkte der 50-jährigen Vereinsgeschichte auf. Als Tiefpunkte nennt Cherdron Corona und seine Auswirkungen, die Üben und Auftreten unmöglich machten, sowie die Tatsache, dass der Verein unaufhaltsam dem Ende entgegenging. „Alter schützt vor Torheit nicht, auch nicht vor Auflösung“, bilanziert Cherdron scherzhaft. Das Konzert zum 50. Jubiläum sei „ein trauriger, aber letztlich auch ein abrundender Abschied von der großen Bühne“ gewesen. „Natürlich wird es auch weiterhin Auftritte von Spielerinnen und Spielern geben, dann aber privat und nicht als Akkordeon-Club“, wirft er letztlich doch noch einen Blick in die Zukunft. Seniorenheime in der Umgebung freuten sich schon jetzt darauf, sagt er.

Mit der Auflösung des Akkordeon-Clubs Ramstein ist die musikalische Landschaft im Landkreis ein Stückchen ärmer geworden. Und auch andernorts droht das Akkordeonspiel als Kulturgut unterzugehen, denn auch einstige Hochburgen des Instruments wie Alsenborn und Landstuhl sind von Nachwuchssorgen geplagt.