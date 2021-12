RAMSTEIN-MIESENBACH. Der stolze Betrag von über 14.000 Euro an Spenden ist bei einer Hilfsaktion, die die Schülervertretung des Reichswald-Gymnasiums Ramstein-Miesenbach initiiert hat, zusammengekommen.

Die Gelder sollen dabei helfen, zwei Schulen in dem von der Flutkatastrophe so schwer verwüsteten Ahrtal wieder aufzubauen. Während der Hilfsaktion wurde der Ausdauerlauf im Sportunterricht zu einem Spendenlauf umgebaut, teilt die Schule mit. Förderer aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis sowie aus der Geschäftswelt seien als Sponsoren geworben worden und hätten jeden in der Schule gelaufenen Meter mit einer Spende unterstützt. Parallel dazu wurde in allen Klassen ein Kässchen herumgereicht, um weitere Spenden einzusammeln. Diese Summe wird nun an zwei Schulen im Ahrtal verteilt: Die Boeselager-Realschule verwendet den Betrag zur Wiederbeschaffung seiner zerstörten Turngeräte und das Peter-Joerres-Gymnasium in Ahrweiler nutzt die Spenden aus der Pfalz, um wieder gemeinschaftliche Sitzmöglichkeiten und Orte der Begegnung in ihrer Schule zu schaffen.