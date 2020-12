Das protestantische Pfarramt von Mackenbach hat seit 1. Dezember einen öffentlichen Adventskalender bereitgestellt. Jeden Tag kann ein Türchen in Youtube geöffnet werden. Viele Leute, wie Pfarrer Oliver Böß sagte, haben dabei mitgewirkt, die Türchen des Kalenders zu füllen.

Tim Stemler war für das Arrangement, den Schnitt sowie die Einstellung ins Internet zuständig. Jeden Tag um 6 Uhr öffne sich ein Türchen, und ein neues Video ist online zu sehen – natürlich auch später, wie Stemler hinzufügt. Böß ließ es sich nicht nehmen, bei der Gestaltung mitzuwirken. So hat er mit Stemler in der Kirche eine kleine Andacht, ein Krippenspiel und andere Überraschungen aufgenommen. Außerdem sind auch Lieder in den Türchen versteckt – unter anderem von Günter Mannweiler. Böß betont, dass die Inhalte der Türchen sehr abwechslungsreich seien, sodass für jeden in der Familie etwas dabei sei. Am 1. Dezember gab es einen Musikbeitrag von Marianne Vierzigmann (Trompete) und ihrem Ehemann Helmut (Posaune). Am zweiten Tag stellte Franz Wild einen von ihm gefertigten Linolschnitt von der Kirche vor.

Zum Kalender geht es hier.