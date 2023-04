Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Limonade und Cocktails haben die Auszubildenden der Firma Adient in Kaiserslautern verkauft, um den Kindern der Kindertagesstätte (Kita) in Otterberg zu helfen. Ein Unwetter hatte in der Einrichtung einen großen Schaden verursacht.

Die Firma Adient, ein weltweit agierender Zulieferer für Autositze, hat sie, die Auszubildenden (Azubis), die Spenden sammeln, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Eine davon ist Victoria Kaßler.