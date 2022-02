Gute Nachrichten für den Landkreis: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat nun den Kreishaushalt genehmigt, den der Kreistag bereits im Dezember verabschiedet hatte. Das teilt die Kreisverwaltung mit. „Das Schreiben der ADD ist in mehrfacher Hinsicht erfreulich“, sagt Landrat Ralf Leßmeister. „So sind jetzt die Inventionskredite für die anstehenden investiven Maßnahmen zu einem frühen Zeitpunkt im laufenden Jahr in voller Höhe genehmigt. Das bedeutet, dass wir zeitnah dringende Maßnahmen im Straßenbau, Schulbereich und Katastrophenschutz in Angriff nehmen können. Die kommunale Familie kann sich freuen, dass die ADD nicht auf einer Erhöhung der Kreisumlage bestanden hat. Damit kann die Kreisumlage in Höhe von 42,25 Prozentpunkten wie im Vorjahr ausgewiesen werden. Das gibt unseren Gemeinden Planungssicherheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten“, erläutert der Landrat.