Der erste VG-Beigeordnete und Landtagsabgeordnete Marcus Klein (CDU) will sich dafür einsetzen, dass die Behinderten-Toiletten in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach mit einer zusätzlichen Ablagemöglichkeit, für Stomaträger ausgestattet werden.

Eine erste Toilette in der Reichswald-Sporthalle wurde schon mit einer zusätzlichen Ablagemöglichkeit ausgestattet. Katrin Knaak, die Vorsitzende des Deutschen ILCO Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland aus Ramstein-Miesenbach, hatte mit Klein (CDU) über die Probleme von Menschen mit Menschen mit künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung gesprochen. Ihr Anliegen, dass in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach die Behindertentoiletten mit den für Stomaträger notwendigen Ablagemöglichkeiten nachgerüstet werden, stieß bei Klein auf offene Ohren. Sie habe einige Punkte angesprochen, die für Stoma-träger wichtig sind – und die man als „Nicht-Betroffener“ zugegebenermaßen auch nicht so auf dem Schirm hat, wie Klein mitteilt. Eine Behindertentoilette wurde zwischenzeitlich bereits aufgerüstet. Bei weiteren wird diese Möglichkeit ebenfalls geprüft.

Große Bedeutung für selbstbestimmtes Leben

„Für einen gesunden Menschen mag diese Ablage eine Nichtigkeit sein, für Betroffene hat es teilweise jedoch eine sehr starke Bedeutung, um selbstbestimmt leben zu können“, erklärt Knaack. Nicht jede Behinderung sei sichtbar. So hätten auch Stomaträger ein Recht auf den Euro-Schlüssel für Behindertentoiletten, mit welchem sie Zutritt zu den allermeisten Behinderten-Sanitäranlagen haben. Deshalb sei es wichtig, die Gesellschaft dahingehend zu sensibilisieren.