In diesen Tagen halten im Landkreis Schülerinnen und Schüler ihr Reifezeugnis in Händen. Die beiden Gymnasien und die drei Gesamtschulen haben ihre Absolventen gebührend gefeiert. Angesichts krisenhafter Entwicklungen und rasch voranschreitender Digitalisierung könne das Abizeugnis nur der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche persönliche Entwicklung sein. Dies war der Tenor vieler Ansprachen zum großen Tag.

Am Sickingen-Gymnasium haben 30 Abiturientinnen und 25 Abiturienten in der Landstuhler Stadthalle ihre Abiturzeugnisse erhalten. In ihrer Rede forderte Schulleiterin Andrea Meiswinkel ihre Schüler nach dem Abschluss der gymnasialen Laufbahn auf: „Wenn nicht ihr, wer dann? Ergreift die Chance! Nehmt euer zukünftiges Leben in die Hand! Bleibt neugierig, hört niemals auf zu lernen! Entscheidet euch für einen Beruf.“ Wahrscheinlich werde es aber so sein, dass dieser gar nicht bis zur Rente ausgeübt werden könne. „Bis dahin wird es viele Berufe geben, von denen wir heute noch gar nichts ahnen“, prophezeite die Schulleiterin. Mit einem Abiturschnitt im Einserbereich glänzten Valentino Bizuga (1,0), Jasmin Deot (1,0), Leonie Hoppe (1,1), Samuel Simon (1,1), Marie Weber (1,2), Anita Benz (1,4) sowie Celine Maue (1,4).

„Potenzial richtig einsetzen“

„Nutzen Sie all das Wissen, das Ihnen Ihre Lehrkräfte in den letzten Jahren mitgegeben haben, um die Zukunftstechnologien mit ihrem Potenzial richtig einzusetzen, aber auch die Risiken zu erkennen“, riet Schulleiterin Elke Bonner ihren Schützlingen, die nun mit dem Reifezeugnis in der Tasche die Integrierte Gesamtschule (IGS) Bettina von Arnim verlassen. Nach der feierlichen Zeugnisübergabe in der Aula der Schule in Otterberg mit Eltern, Großeltern, Freunden sowie dem Kollegium sei die Feier mit Musik und Tanz im Bürgerhaus Weilerbach weitergegangen, berichtete die Schulleiterin auf Anfrage. Das beste Abitur mit dem Notenschnitt von 1,5 habe sei mit dem Preis der Kreisverwaltung für die Spitzenleistung im Jahrgang gewürdigt worden. Der Preis gehe an Hasan Sharbo, der 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen sei.

„Zu den Besonderheiten dieses Abiturjahrgangs gehört natürlich, dass er am meisten unter Corona gelitten hat“, erklärte Dagmar Frank, Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein in Landstuhl. Es sei feststellbar gewesen, dass dieser Jahrgang enorme Schwierigkeiten sozialer und fachlicher Art zu bewältigen gehabt habe. Hier hätten Unterrichtsausfall und Fernunterricht als wesentliche Faktoren gewirkt, weil zeitweise keine direkte Ansprache möglich gewesen sei. Die Reifeprüfung angetreten hätten 22 Schülerinnen sowie 18 Schüler und diese unter das Motto gestellt „Suit-up, it’s gonnAbi legendary“. Die beste Abiturnote habe Annika Neufeld mit 1,4 erreicht. Insgesamt hätten drei Absolventen mit einem Einserschnitt abgeschlossen. Die Zeugnisübergabe fand in der Sickingenhalle in Landstuhl statt. Nach dem offiziellen Teil habe man gemeinsam mit den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern gegessen. Danach hätten die jungen Leute allein weitergefeiert.

„Ein sehr besonderer Jahrgang“

„Abinauten – Wir greifen nach den Sternen“ lautet das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs an der IGS Enkenbach-Alsenborn. Schulleiterin Steffi Dojani berichtete von 43 Abiturienten des Jahrgangs 2023. Am besten abgeschnitten haben Natalie Pietzsch mit einem Notenschnitt von 1,4, Paul Zuspann mit 1,5 sowie Marlene Metzger und Ronja Becker ebenfalls mit 1,5. In ihrer Rede auf der Feier zur Zeugnisausgabe in der Turnhalle der IGS Enkenbach-Alsenborn gemeinsam mit Familien, Freunden und Lehrern des Abiturjahrgangs sagte die Schulleiterin: „Blickt voller Hoffnung in die Zukunft, denn durch euren Zusammenhalt, Mut und Vertrauen in euch seid ihr gereift und nun bereit, nach den Sternen zu greifen. Der diesjährige Jahrgang hatte ein „Abitur-Monument“ zur Erinnerung geplant. Es ging um das Pflanzen eines Baumes bei der Zeugnisfeier und die Enthüllung eines Schildes mit dem Abimotto sowie den Namen der Abiturienten.

„Es war ein sehr besonderer Jahrgang, der am letzten Tag des Monats März seinen Abschied von der Schulzeit feierte“, berichtet Martin Hauter. Er habe zu den leistungsstärksten des Reichswald-Gymnasiums Ramstein-Miesenbach gehört. Von 79 Abiturienten hätten fünf die Gesamtnote 1,0 sowie mehr als 20 einen Notendurchschnitt von 1,5 und besser erreicht. Die besten Zeugnisse seien an Hannah Neumann, Patrick Strauß und Johanna Hechler überreicht worden. „Wir verabschieden einen außergewöhnlichen Jahrgang mit ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten“, habe Schulleiterin Sonja Tophofen in ihrer Abiturrede ausdrücklich betont. „Fähigkeiten, die allen Absolventen das nötige Rüstzeug dafür bieten, sich in der Gesellschaft einzubringen und ihr Leben in die Hand zu nehmen.“ Als Abiturmotto, dies teilte Martin Hauter auch noch mit, habe der Jahrgang sich ausgesucht: „Abi Vegas. Um jeden Punkt gepokert“.