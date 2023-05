Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An den Gymnasien in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie an den drei Gesamtschulen in Enkenbach-Alsenborn, Otterberg und Landstuhl ist mittlerweile Ferienruhe eingekehrt. Die Abiturprüfungen sind abgeschlossen. Die Abschluss-Feierlichkeiten mussten wegen Corona alternativen Abschiedsformen weichen.

„Ja, es ist nicht so, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt und gewünscht haben“, sagte Dagmar Frank, Leiterin der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein in Landstuhl, in ihrer Ansprache.