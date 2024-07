Dass Schülerinnen und Schüler am Reichswald-Gymnasium in Ramstein das Abitur ablegen können, ist bekannt. Mit Beginn des nächsten Schuljahres wird es dort das duale Gymnasium geben. Was dahinter steckt und wie Abiturienten davon profitieren.

Das Abitur ablegen und nebenbei einen Gesellenbrief erwerben? Was zunächst ungewöhnlich klingt, ist am Ramsteiner Gymnasium schon bald möglich. Als eine von bundesweit 17 weiterführenden