Über den Weihnachtsmarkt bummeln, sich bei einem Glas Glühwein aufwärmen und festliche Stimmung aufkommen lassen – das fällt in Landstuhl komplett aus. Sowohl der Sankt-Andreas-Markt, der normalerweise am ersten Adventswochenende steigt, als auch der kleine Weihnachtsmarkt zum dritten Advent sind dank Corona abgesagt. Eine Burgweihnacht als Alternative ist wohl auch vom Tisch.

„Der Andreasmarkt wäre ohnehin nicht der gewesen, den man kennt“, betont der Erste Beigeordnete der Sickingenstadt, Sascha Rickart (CDU). Die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt abzusagen, sei daher bereits gefallen, bevor der aktuelle Lockdown beschlossen wurde. Die Corona-Infektionszahlen seien nämlich schon davor so hoch gewesen, dass die Stadt Landstuhl eine solche größere Veranstaltung nicht mehr verantworten konnte. An mehreren Plätzen jeweils nur ein paar wenige Stände, alles weiträumig – dass da groß Weihnachtsstimmung aufgekommen wäre bezweifelt Rickart zudem. Mit dem Andreasmarkt fällt auch der geplante verkaufsoffene Sonntag zum ersten Advent aus, wie aus einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde hervorgeht.

Der kleine Weihnachtsmarkt, der in normalen Zeiten am dritten Adventswochenende vor der Stadthalle steigt, ist ebenfalls bereits abgesagt, teilt Rickart mit. Schon wegen der recht geringen Größe des Geländes wäre es ohnehin schwierig geworden, die Einhaltung der gewohnten Corona-Regeln zu gewährleisten.

Die Organisation einer Burgweihnacht ist mehr als schwierig

Und auch eine ins Gespräch gebrachte Alternative ist wohl vom Tisch. Eine unter Federführung der Heimatfreunde Landstuhl organisierte Burgweihnacht wird es nämlich nicht geben. Zwar habe es dazu Gespräche mit den Verantwortlichen bei der Stadt gegeben, sagt der Vorsitzende der Heimatfreunde, Frank Zimmer. Dabei sei allerdings nichts Konkretes abgesprochen worden. Ein Konzept für eine solche Veranstaltung sei nicht vorhanden. Es müsste also schnell noch eines erstellt werden; wie aus der Pressemitteilung der VG hervorgeht, war als Termin für eine Burgweihnacht das vierte Adventswochenende angedacht.

„Wir können uns als Verein gar nicht treffen“, sagt Zimmer mit Blick auf den aktuellen Lockdown und die verschärften Corona-Gebote. Schon deswegen würde es nicht gelingen, jetzt noch eine Burgweihnacht zu organisieren. Außerdem sei die Situation viel zu unsicher. Aktuell gilt der Lockdown bis Ende November. Aber was ist danach? Welche Regeln müssen dann eingehalten werden? Wird der Lockdown eventuell verlängert? Alles offene Fragen, die dennoch in den Veranstaltungsplanungen eine Rolle spielen müssten. Das ist nicht zu leisten, meint Zimmer.

Eine Weihnachtsbeleuchtung soll zumindest für etwas Atmosphäre sorgen

Zumindest etwas Weihnachtsstimmung soll in Landstuhl dennoch aufkommen. „Die Fördergemeinschaft der Sickingenstadt Landstuhl wird auch in diesem Jahr ihre wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung aufhängen und lädt unter Beachtung der Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum vorweihnachtlichen Einkauf in der Sickingenstadt ein“, teilt die VG mit. Zudem verweist sie darauf, dass im Internet auf www.gutscheinwelt-landstuhl.de die vom Lockdown betroffenen Geschäfte und Restaurants mit dem Kauf eines Gutscheins unterstützt werden können.