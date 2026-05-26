Nicht wundern, wenn zwischen 6. und 16. Juni riesige Verpackungen auf einigen Supermarkt-Parkplätzen zwischen Waldmohr und Lauterecken herumfliegen: Der Landkreis Kusel beteiligt sich an einer Informationskampagne zur Mülltrennung.

Die Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung Kusel und das Unternehmen „duale Systeme“ wollen mit einer bundesweit laufenden Aktion unter dem Motto „Deutschland trennt“ auf die Problematik aufmerksam machen. Hingucker sind Riesenverpackungen.

Mit dem auffälligen XXL-Verpackungsmüll sollen Passanten dazu animiert werden, sich über die Kriterien der Zuordnung zu informieren. Wie wird richtig getrennt – und warum ist das von Bedeutung, so das Erkenntnisinteresse.

Gut ein Drittel in Gelben Säcken fehlt am Platz

Entscheidend sei die richtige Trennung für eine Steigerung der Recycling-Rate und für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Windeln, Staubsaugerbeutel, Lebensmittelreste: Gut ein Drittel der Abfälle, die deutschlandweit in den Gelben Tonnen, Gelben Säcken oder Wertstofftonnen gesammelt würden, gehörten dort gar nicht hinein. Sie erschwerten oder verhinderten das Recycling gebrauchter Verpackungen, so die Kreisverwaltung in einer Presseinformation.

Gründe für die sogenannten Fehlwürfe seien oft Unsicherheit oder Vorurteile über Mülltrennung. Das will die Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung Kusel ändern. Erste Stationen der Tour sind Lauterecken und Wolfstein, wo die Großverpackungen am Samstag, 6. Juni, aufschlagen. Von 9 bis 12 Uhr ist der Parkplatz am Netto in Wolfstein (Pfingstweide) Anlaufstelle, von 15 bis 18 Uhr dann der Parkplatz vor Rossmann und Wasgau in Lauterecken. Am Montag, 8. Juni, geht’s von 9 bis 12 Uhr zu Edeka in Altenglan und von 15 bis 18 Uhr zu Edeka in Glan-Münchweiler.

Sonntags auf Waldmohrer Marktplatzfest

Am Sonntag, 14. Juni, sind die Berater auf dem Waldmohrer Marktplatz zu finden. Dort wird die Gelegenheit des Waldmohrer Marktplatzfests genutzt, von dem man sich Besucheraufkommen verspricht. Von 11 bis 14 Uhr gibt’s dort allerlei Informationen um wiederverwertbaren Abfall. Und am Dienstag, 16. Juni, sind schließlich noch Schönenberg-Kübelberg (Parkplatz DM-Markt, Sander Straße) und zu guter Letzt von 15 bis 18 Uhr der Platz am Globus-Baumarkt in der Kuseler Industriestraße dran.