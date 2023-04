Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Sonntag wird das Leben im Landkreis Kaiserslautern wieder deutlich freier: Da die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Freitag – und damit fünf Werktage in Folge – unter 50 blieb, treten weitere Lockerungen in Kraft. Freuen dürfen sich Gastronomen, Sportler, Vereine und die Kultur.

Ausgerechnet am entscheidenden Freitag lässt die Aktualisierung der Inzidenzzahlen auf der Homepage des Landesuntersuchungsamts auf sich warten. Erst kurz vor 15 Uhr steht fest: Der Landkreis