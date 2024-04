Wie im Vorjahr schon in der Stadt Kaiserslautern gibt es nun auch im Landkreis Kontrollen, um zu überprüfen, wie es um die Sorgfalt bei der Mülltrennung in den Haushalten bestellt ist: Ab Montag, 8. April, werden im Rahmen der Initiative „#wirfürbio“ die Inhalte der zur Leerung bereitgestellten Biotonnen auf „Stör- und Schadstoffe“ wie Plastiktüten hin kontrolliert, kündigt die Kreisverwaltung an. Und zwar „flächendeckend“. Hintergrund ist die Verschärfung der Bioabfallverordnung in puncto Plastik. Bei falscher Befüllung gibt es zunächst die Gelbe, dann die Rote Karte: „Biotonnen, die am Leerungstag eine geringe Anzahl an Störstoffen aufweisen, werden zwar geleert, erhalten aber eine Verwarnung in Form eines gelben Tonnenanhängers, der am Griff der Biotonne befestigt wird. Bei wiederholt falscher Befüllung bleibt die Biotonne stehen und wird nicht mehr geleert“, warnt die Kreisverwaltung. Hängt ein roter Anhänger an der Biotonne, sollte der Besitzer „alle Stör- und Schadstoffe“ entfernen und die Tonne bei der nächsten regulären Biomüllabfuhr erneut bereitstellen. „Ansonsten kann der Inhalt der falsch befüllten Biotonne auch gebührenpflichtig bei der nächsten regulären Restmüllabfuhr als Restabfall entsorgt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei Fragen können sich Bürger unter Telefon 0631 7105-332 oder 7105-505 an die Abfallberatung der Kreisverwaltung wenden. Nach Auskunft der Behörde nutzten im vergangenen Jahr 37.300 Haushalte – und damit ungefähr 73 Prozent aller Haushalte im Landkreis – eine Biotonne. Der Rest entsorgte den Biomüll auf dem eigenen Komposthaufen.