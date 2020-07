LANDSTUHL. Mit Instandsetzungsarbeiten am südlichen Brückenbauwerk und an der Fahrbahn im Autobahnkreuz Landstuhl in Fahrtrichtung Mannheim beginnt der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, am Montag. Deswegen sind die Strecken teilweise gesperrt.

Bei der Maßnahme werden umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Brücke sowie auf den zugehörigen Zu- und Abfahrtsästen auf der Südseite durchgeführt, teilt der Landesbetrieb (LBM) mit. Die Arbeiten sollen am Montag beginnen und werden voraussichtlich bis Mitte November dieses Jahres abgeschlossen sein.

Um die umfangreichen Arbeiten im Zuge der Verteilerfahrbahn Süd durchführen zu können, sind in diesem Zeitraum Teilsperrungen notwendig. Folgende Strecken sind während der gesamten Bauzeit gesperrt: Die Überleitung von der A6, Fahrtrichtung Mannheim, auf die A62 in Richtung Trier und die Überleitung von der A62, Fahrtrichtung Pirmasens, auf die A6 in Richtung Mannheim. Die ausgeschilderten Umleitungen erfolgen über die Anschlussstelle Landstuhl-Atzel, von dort wird der Verkehr zurückgeführt.

Überleitung von der A6 auf die A62 bis August gesperrt

Im Zeitraum vom Montag bis Mitte August ist zusätzlich die Sperrung der Überleitung von der A6, Fahrtrichtung Mannheim, auf die A62 in Richtung Pirmasens notwendig, schreibt der LBM. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum über die Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach, von dort wird der Verkehr zurückgeführt.