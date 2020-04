Kaiserslautern. Die öffentlichen Busse fahren ab nächsten Montag wieder gemäß dem regulären Fahrplan. Heute begann zwar in wenigen weiterführenden Schulen der Unterricht, doch die Mehrheit der Schulen nimmt den Betrieb erst ab nächsten Montag stufenweise auf.

Ab nächster Woche werden Masken und Desinfektionsmittel an Schüler verteilt, sagt Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, zuständig für den Bereich Schulen und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). „Wir holen die Masken für den ÖPNV erst am 3. Mai ab“, erwidert sie auf Nachfrage. Am Montag, 4. Mai, stünden sie dann für die Schüler bereit. „Sollte am Montag schon jemand Masken ausgegeben haben, könnte das eigentlich nur das Busunternehmen gewesen sein“, lautet ihre Vermutung zu Masken, von denen der Schulleiter der BBS Landstuhl sprach.

Das Ministerium schreibt zwar Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften seit gestern vor, doch „Schülern darf der Transport zur Schule nicht verweigert werden“, verweist Heß-Schmidt auf die Ausnahme. Alle anderen Fahrgäste sind hingegen zum Tragen eines Mundschutzes verpflichtet, betont sie.

Diese Woche gelte noch der wegen Corona seit Wochen eingeschränkte Fahrplan, „doch ab nächsten Montag wird wieder der Regelbetrieb aufgenommen“, kündigt sie an.