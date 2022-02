Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Untersulzbach geht nach der Winterpause weiter. Ab Dienstag, 1. März, wird die Kreisstraße 22 wieder voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit.

Schon seit Mai vergangenen Jahres laufen die Arbeiten an der maroden Straße im Sulzbachtaler Ortsteil Untersulzbach. Die Fahrbahn wird von Grund auf saniert und ausgebaut – denn der Zustand der Straßenbefestigung, der Bordstein- und Rinnenanlage entspricht nicht mehr den heutigen Verkehrsanforderungen. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Bis Mai/Juni 2022 sollen alle Arbeiten in der Lautertalgemeinde erledigt sein.

Nun geht es in den Endspurt

Ab Dienstag geht es in den Endspurt: Dicht ist dann der letzte von insgesamt vier Bauabschnitten zwischen Sulzbachbrücke und Bahnübergang. Für Fußgänger werde ein provisorischer Fußweg durch die Baustelle hergestellt, so der LBM. In dem rund 60 Meter langen Abschnitt wird der Straßenoberbau erneuert und mehrere Bauwerke werden saniert. „Zusätzlich wird eine Spülbohrung für Leitungsverlegungen unter der Sulzbachbrücke durchgeführt“, informiert die Behörde.

Umleitung über Eulenbis

Der Anliegerverkehr kann wie in den vorangegangenen Bauabschnitten über Wirtschaftswege von Eulenbis nach Obersulzbach und von Eulenbis nach Untersulzbach rollen. Während der nächsten Monate wird der Busverkehr über die Haltestellen an der B270 und mit einem Busshuttle als Anbindung für Obersulzbach abgewickelt. Die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße ist an den Bushaltestellen und der Fußgängerquerung auf Tempo 30 reduziert. Die Müllabfuhr kommt ab März mittwochs und freitags.