Die Bauarbeiten auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn gehen in die nächste Phase.

Am Mittwoch, 1. Juni, wird daher die Verkehrsführung geändert. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Der genannte Streckenabschnitt in Richtung Mannheim wird auf einer Länge von rund vier Kilometern erneuert. Die Arbeiten sollen bei planmäßigem Verlauf bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Die Erneuerung der Entwässerungsanlagen und der Bau der Mittelstreifenüberfahrten sind abgeschlossen, sodass die Einrichtung einer neuen Baustellenverkehrsführung erfolgt. Dabei wird ein Fahrstreifen der Fahrtrichtung Mannheim auf die Richtungsfahrbahn Saarbrücken übergeleitet, ein Fahrstreifen verbleibt auf der zu erneuernden Fahrbahn. Somit stehen ab dem 1. Juni während der Bauarbeiten zwei Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung.