Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Brigitte Braun hat weitaus mehr als einen Koffer voller Erinnerungen. In ihren 95 Lebensjahren hat sie als Mädchen und Jugendliche die Zeit des Nationalsozialismus miterlebt. Eine Zeit der unauslöschlichen Wunden, die noch heute in den Folgegenerationen nachwirkt. Für sie, genauer für ihre Kinder und Enkelkinder, und nun auch für die Öffentlichkeit hat sie diese Erinnerungen in ein Buch gefasst.

„Die Machtergreifung 1933 ist mir gut in Erinnerung, weil ich eine Ohrfeige gekriegt habe“, erzählt Brigitte Braun. Die Seniorin mit dem fast weißen Haar muss bei den