Vom Sondervermögen profitiert auch die Verbandsgemeinde Weilerbach. Warum das Geld nicht an die Gemeinden weitergegeben wird und wofür es stattdessen genutzt werden soll.

2,91 Milliarden Euro gibt das Land Rheinland-Pfalz vom Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz der Bundesregierung an die Kommunen weiter – und legt im sogenannten Rheinland-Pfalz Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur weitere 600 Millionen Euro drauf. Genutzt werden soll das Geld, um bei eben diesen Themen nötige Investitionen nachzuholen. Der Verbandsgemeinde Weilerbach werden von diesem Sondervermögen etwa acht Millionen Euro zugeteilt. Bei der Frage, ob das Geld bei der VG verbleibt oder an die Kommunen weitergegeben wird, merkt Bürgermeister Ralf Schwarm auf der jüngsten Ratssitzung an, dass die einzelnen Investitionen mindestens 250.000 Euro kosten müssen. Das gehe aus einer gemeinsamen Erklärung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zur Nutzung des Sondervermögens hervor. Hintergrund sei, das Geld möglichst wirksam für größere Projekte zu nutzen und eine Zersplitterung auf viele kleinteilige Projekte zu vermeiden.

Kommunen über Umlage entlasten

Würden die acht Millionen Euro jetzt entsprechend der Größe nach Einwohnerzahl auf die Ortsgemeinden verteilt werden, würden Weilerbach und Rodenbach am meisten davon bekommen – diese gehören allerdings ohnehin schon zu den finanziell stärksten Orten innerhalb der VG. Je nachdem, wie viel Geld dann noch der Verbandsgemeinde zugesprochen würde, könnte es sein, so Schwarm, dass die kleineren Gemeinden nicht einmal die Mindestinvestitionssumme von 250.000 Euro erhielten. Sie müssten bei der Umsetzung eines Projektes also unter Umständen noch drauflegen. Im Gegensatz dazu könnten die Gemeinden einen Vorteil daraus ziehen, wenn das gesamte Geld bei der VG bleibt, denn die Verbandsgemeindeumlage könnte dafür in den Folgejahren geringer ausfallen.

Dem Vorschlag, die gesamten Mittel bei der Verbandsgemeinde zu belassen, stimmten die Ratsmitglieder einstimmig zu. Daniel Schäffner, Vorsitzender der SPD-Fraktion, bemerkte, dass er zuerst der Meinung gewesen sei, das Geld müsse an die Kommunen weitergegeben werden, seine Meinung dann aber geändert habe. „Eine solche Summe wäre für die kleineren Gemeinden gar nicht zu handhaben gewesen“, bemerkt er. Das Geld sei bei der Verwaltung zur Finanzierung größerer Projekte innerhalb der Verbandsgemeinde gut aufgehoben. Die übrigen Parteien schlossen sich dem an.

Feuerwehr Weilerbach und Westpfalzschule

Die beiden Projekte, die auf der Liste anstehender Investitionen weit oben stehen, sind die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weilerbach und die Grundsanierung oder auch der Neubau der Westpfalzschule Weilerbach. Weitere genannte Themen sind das Schwimmbad, Sportplätze, Rad- und Wanderwege, Grundstücksangelegenheiten mit Blick auf Erneuerbare Energien, Hochwasserschutz sowie Maßnahmen für den Zivil- und Katastrophenschutz.

Schwarm erklärt auch, dass der Ratsbeschluss erst mal eine Absichtserklärung darstelle. Man müsse sich jetzt aber nicht endgültig festlegen. Während der Laufzeit von zwölf Jahren könne in der Umsetzung noch flexibel reagiert werden. Schäffner äußert ebenfalls den Wunsch, dass weiterhin mögliche Förderprogramme geprüft würden, gerade beim Thema Schulen. Sollte sich hier etwas ergeben, könne das Geld aus dem Sondervermögen wiederum woanders eingesetzt werden.