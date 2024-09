Hartwig Pulver hat am Mittwoch seinen 75. Geburtstag gefeiert. Der Kommunalpolitiker und ehemalige Rektor der Integrierten Gesamtschule (IGS) Enkenbach-Alsenborn hat sowohl im Schulleben als auch in der Politik entscheidende Umwälzungen erlebt und gestaltet.

„Als in den 90er Jahren die Eltern mit den Füßen gegen die Hauptschule abstimmten und sich an dieser Schulart von Jahr zu Jahr immer weniger Schüler anmeldeten, fragten wir uns: Was machen wir aus unserer Schule?“, berichtet Pulver, der damalige Rektor der Hauptschule. „Für mich kam von vorneherein nur eine Integrierte Gesamtschule infrage“, erinnert er sich. „Besonders dem Einsatz des ehemaligen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, Hans Buch, haben wir zu verdanken, dass die IGS nach Enkenbach-Alsenborn kam.“ Zunächst wurde 1994 der Doppelstandort Otterberg/Enkenbach-Alsenborn gegründet, der nach Pulvers Meinung ein totgeborenes Kind war. Drei Jahre später wurde die IGS Enkenbach-Alsenborn selbstständig. Pulver wurde 1998 als studierter Hauptschullehrer zum Schulleiter dieser neuen Schule.

„Das Kultusministerium ist dran!“

„Ich weiß noch genau, als unsere Schulsekretärin, Frau Sauer, im März 2000 mich aufgeregt zu einem Telefonat rief“, erinnert sich Pulver. „Das Kultusministerium ist dran!“ An der Leitung sei der damalige Landtagsabgeordnete Gerhard Schmidt gewesen. „Hartwig, in einer halben Stunde erscheint die Pressemeldung, ich möchte dich aber schon vorab informieren: Dein Kampf hat sich gelohnt. An deiner Schule wird ab dem Schuljahr 2000/2001 die gymnasiale Oberstufe eingerichtet“, habe er gesagt. Pulver erinnert sich: „Nach Unterrichtsende haben wir spontan mit dem ganzen Kollegium gefeiert.“ Die Attraktivität der Schule sei durch die Profilbildung im IT-Bereich gekennzeichnet: Jeder Schüler verlässt die Schule mit einer IT-Grundausbildung; die Schule ist Prüfungszentrum für den Europäischen Computerführerschein. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sei das Leistungsfach Sport in der Oberstufe.

Als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker hatte Pulver (damals Beigeordneter der VG) mit Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel im Jahr 2011 die Breitbandversorgung in Enkenbach-Alsenborn durch die Gründung einer kommunalen Gesellschaft in die Hand genommen. Sie gründeten die Vega-Net GmbH, die den Betrieb der Glasfaserleitungen in Händen hat. Seitdem wurden zahlreiche Privathaushalte und Geschäftskunden an das Glasfasernetz angeschlossen. Ausgezeichnet wurde Pulver unter anderem mit der Silbernen Ehrennadel der Bundesarbeitsgemeinschaft Schule und Wirtschaft.