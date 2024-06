Am diesem Wochenende feiert die Gemeinde Kottweiler-Schwanden ihr 675-jähriges Bestehen. Rund um das Gemeindehaus und in der Sulzbachhalle gibt es am Samstag, 29. Juni und Sonntag 30. Juni für alle Altersstufen was zu erleben.

Am Samstag wird das Fest durch einen Fassbieranstich eröffnet. Danach gibt es ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche mit einem Clown, Kinderschminken, Torwandschießen, Wikingerschach und einer Hüpfburg. Um 15 Uhr tritt die Kita Bärenbusch auf, von 14 bis 18 Uhr können Instrumente gebastelt und ausprobiert werden, zwischen 15 und 17 Uhr gibt es einen Blumenworkshop und von 16 bis 17 Uhr gilt das Motto: „Musik nur, wenn sie laut ist“ beim Chor-Karaoke.

Am gleichen Tag findet eine Leistungsschau der Gewerbetreibenden von Kottweiler-Schwanden statt. Es gibt ein breites kulinarisches Angebot. Für Musik sorgen den Tag über Alleinunterhalter Walter und das Sansa Duo, ab 21 Uhr treten die Habachtaler auf.

Der zweite Festtag wird durch einen ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr eröffnet, im Anschluss daran findet der Frühschoppen wieder mit Alleinunterhalter Walter statt. Den Nachmittag gestalten musikalische Beiträge des Gesangvereins „Gut gemischt“, des Musikvereins Kottweiler-Schwanden und des Alleinunterhalters „Takte one“. Für die Kinder findet wieder ein Blumenworkshop und Kinderschminken ab 15 Uhr statt. Von 14 bis 18 Uhr zeigen die Gewerbetreibende nochmal ihr Angebot.