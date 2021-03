Die Gemeinde Kottweiler-Schwanden zeigt sich gut aufgestellt. Am Mittwoch konnte der Gemeinderat in seiner Sitzung einen Haushaltsplan einstimmig beschließen, der im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 230.300 Euro abschließt. Im Finanzhaushalt steht ein Plus von 330.700 Euro.

Auch in den kommenden Jahren könne der Finanzhaushalt ausgeglichen gestaltet werden, meinte Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG). Zu dieser guten Nachricht komme ein Kassenbestand von 847.458 Euro der 2024 noch immer fast 700.000 Euro betragen soll. Die für 2021 geplante Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft von 66.000 Euro erhöhe sich auf 138.477 Euro.

898.500 Euro für Investitionen

Für Investitionen seien 898.500 Euro bereitgestellt. Alleine 640.000 Euro seien für die Erschließung des Neubaugebiets „Langenäcker“ vorgesehen. Weitere größere Beträge von je 70.000 Euro seien für den Ausbau der Wiesenstraße und Brandschutztechnische Maßnahmen im Kindergarten veranschlagt. Für die Ausweisung eines Rundwanderweges im Leader-Programm sind 26.000 Euro vorgesehen. Je 20.000 Euro stehen für Dorferneuerung und für eine Machbarkeitsstudie zum Anbau des Kindergartens bereit. Über die Sanierung der Sulzbachhalle müsse man sich im nächsten Jahr Gedanken machen, so Schütz. Die Schulden der 1214 Einwohner zählenden Gemeinde belaufen sich zum Jahresende auf 62.120 Euro.

Die CDU sieht einen Haushalt mit Unsicherheitsfaktoren, wie Achim Schmidt sagte. Es werde ein schwieriges Jahr. Fraglich sei die Entwicklung der Steuern. „Jetzt ist die Zeit der Pflicht und nicht der Kür! Wir müssen uns auf die wesentlichen Aufgaben und Vorhaben konzentrieren“, so der CDU-Sprecher. Mit zielgerichteten Investitionen sei der Ausbau und Erhalt der Sulzbachhalle als ein tragendes Element der örtlichen Gemeinschaft zu sichern.

Noch im Rat

Für 5428 Euro bekommt der Kindergarten eine Geschirrspülmaschine, die mit 5000 Euro bezuschusst wird.