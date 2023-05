Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes in nicht geringen Mengen und unerlaubten Besitzes von Schusswaffen und dazugehöriger Munition hat das Schöffengericht II in Kaiserslautern am Dienstag einen 63-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet verurteilt. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung.

In seinem Haus in einem Dorf im Lautertal soll er am 19. Februar des vergangenen Jahres mehr als 700 Gramm Amphetamin, 20 Ecstasy-Tabletten, drei Pistolen, zwei Revolver, ein Luftgewehr, 354