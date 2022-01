Am Sonntag ist es so weit: In Kollweiler soll ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Es tritt an: Ralf Heinz.

406 Wahlberechtigte sind an die Wahlurne gerufen. Nur 94 davon haben bis jetzt die Briefwahlunterlagen beantragt, wie Michael Brehm informiert. Auf eine möglicherweise niedrige Wahlbeteiligung will der Büroleiter der Verbandsgemeinde Weilerbach deswegen aber nicht schließen. Offiziell geöffnet ist das Briefwahlbüro noch bis Freitag, 18 Uhr. In Ausnahmefällen, etwa bei Krankheit, sei die Briefwahl auch noch bis Sonntag, 15 Uhr, möglich, sagt Brehm.

Nur ein Bewerber

Mit dem langjährigen Ersten Ortsbeigeordneten Ralf Heinz (SPD) schickt sich nur ein Bewerber an, der Nachfolger der aus persönlichen Gründen zurückgetretenen einstigen Ortschefin Claudia Zahneißen zu werden. Gewählt ist er, wenn er mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereint. Ist das nicht der Fall, gibt es eine Wiederholungswahl. Der Büroleiter rechnet damit, dass das Wahlergebnis bis etwa 18.30 Uhr vorliegt.

Im Wahllokal im Kollweilerer Bürgerhaus sind am Sonntag acht Wahlhelfer im Einsatz. Es gelten die schon gewohnten Corona-Hygieneregeln bei Wahlen. Auch jetzt sind wieder Maske, Trennwände und die Desinfektion von Stiften angesagt. Noch einmal strengere Regeln wegen der Omikron-Virusvariante gebe es jedoch nicht, meint Brehm.