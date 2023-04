Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Einbruchs in eine Kirche und Diebstahls wertvoller Gegenstände musste sich ein 40-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn am Mittwoch vor dem Amtsgericht Kaiserslautern verantworten. Der Familienvater kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zwischen dem 11. und 12. Januar an der katholischen Kirche in seinem Wohnort ein Fenstergitter nach oben geschoben, dann das dahinter liegende Fenster